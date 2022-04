Ebenso griff Russland Tschernihiw an der trilateralen Grenze zwischen Russland, Belarus und der Ukraine an, um einerseits den Durchmarsch seiner Truppen in Richtung Kiew zu sichern und andererseits die Kontrolle über die Eisenbahnlinie in die Hauptstadt zu erlangen. Dies hätte es den Angreifern ermöglicht, per Zug zusätzliche Kräfte und Nachschub gegen Kiew zu organisieren. Tschernihiw leistete jedoch Widerstand, bis sich die russischen Truppen zurückziehen mussten.