Hodges: Sie brauchen all diese Dinge, um den Kampf fortsetzen zu können. Ich spreche davon, das aktuelle, sehr enge Zeitfenster zu nutzen, in dem sich Russland gerade zurückzieht, in dem Russland desorganisiert ist, in dem es versucht, sich neu zu organisieren. Wir haben ein Zeitfenster von etwa zwei, vielleicht drei Wochen, in denen die Ukraine wirklich die Intensität erhöhen muss, um zu gewinnen. Etwas in der Größenordnung der Berliner Luftbrücke, dann denke ich, hat die Ukraine eine gute Chance. Ansonsten werden die Russen zurückkommen und wir werden jahrelang mit dem Problem zu tun haben.