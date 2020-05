Die nachbarschaftlichen Konflikte zwischen China, Indien und Pakistan sorgen für ein zusätzliches Wettrüsten in Asien, das die Sipri-Forscher seit Jahren mit wachsender Sorge beobachten. In vier von fünf Weltregionen wuchsen die Militärausgaben 2019:



• Europa: + 5 %

• Asien und Ozeanien: + 4,8 %

• Nord- und Südamerika: + 4,7 %

• Afrika: + 1,5 %



Für die Konfliktregion Mittlerer Osten in seiner Gesamtheit kann Sipri keine gesicherten Zahlen präsentieren.