Der Name des neuen Militärbündnisses AUUKUS klingt ungelenk, aber die Kooperation zwischen Australien (AU), dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Staaten (US) hat, salopp gesagt "Wumms", Durchschlagskraft. Denn Australien könnte in wenigen Jahren mit Atom-U-Booten, flankiert von der amerikanischen und der britischen Marine, zum Garanten der offenen Handelswege im Indopazifik werden. Dafür geben die beiden großen Partner eine ihrer bestgehüteten Technologien - den Nuklearantrieb - weiter. Wohlgemerkt, es geht nicht um atomare Waffen, wie Biden sagt: