Finanzminister Scholz hatte im Interview mit RTL/n-tv-Interview betont: "Viele Bürgerinnen und Bürger unseres Landes arbeiten viel, aber verdienen wenig. Es ist unverändert so, dass ein ganz großer Teil der Beschäftigten so wenig Geld verdient, dass er oder sie nicht in der Lage ist, den eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften und im Übrigen hinterher eine gute Rente zu haben".