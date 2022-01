In dem Entwurf für eine Anhebung des Mindestlohns, den Heil am Freitag zur Abstimmung an die anderen Ministerien verschickte und der mehreren Agenturen vorliegt, steht: "Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 1. Oktober 2022 brutto 12 Euro je Zeitstunde". Damit geht der Minister über geltendes Recht hinaus, wonach der Mindestlohn zum 1. Juli in einer letzten Stufe auf 10,45 Euro steigt. Gemessen daran wären zwölf Euro ein Plus von 15 Prozent.