Die G7-Finanzminister stehen laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei ihren Beratungen in London vor einem Durchbruch beim Vorhaben einer weltweiten Mindeststeuer für Unternehmen. Es werde noch weiter "intensiv über Details geredet", sagte Scholz am Freitagabend in London. Aber die Grundlage für ein weltweites Abkommen sei gelegt.