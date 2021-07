Allerdings ist auch dies noch nicht gewiss. Denn von den 139 Ländern, die formell am Verhandlungstisch saßen, haben neun die Einigung nicht unterschrieben. In Europa gehören Estland, Ungarn und Irland dazu. Alle drei Staaten sind für auffallend niedrige Unternehmenssteuersätze bekannt. In Irland etwa haben Facebook und Google nicht umsonst ihre Europazentralen, denn dort liegt der Steuersatz bei 12,5 Prozent - also unter dem angepeilten globalen Mindestsatz.