Die Staatsanwaltschaft zeichnet ein grauenhaftes Bild: Jörg L. nutzte die Abwesenheit seiner Ehefrau, um seine Tochter zu missbrauchen. Zum ersten Mal am 1. Juli 2017. Da ist das Mädchen gerade 3 Monate alt. Und von da an misshandelt er das Kind regelmäßig, immer wieder, am Ende fast täglich. Das Mädchen ist nirgendwo sicher vor seinem Vater. Er quält und vergewaltigt seine Tochter überall im Haus. Und sogar im gemeinsamen Urlaub im Ferienhaus.