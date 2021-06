Zum achten Mal hat die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung eine repräsentative Erhebung als Grundlage für ihre "Mitte-Studie" durchführen lassen. Wissenschaftlicher Partner ist das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld.



Für die Studie, die im zweijährigen Rhythmus durchgeführt wird, wurden von den Autoren Professor Andreas Zick (Leiter) und Professorin Beate Küpper die Inhalte von 1.750 Telefoninterviews mit repräsentativ ausgewählten Deutschen im Alter von 18 bis 96 Jahren (Altersdurchschnitt: 53 Jahre) im Befragungszeitpunkt Januar bis Februar 2021 ausgewertet.



Schwerpunkte der aktuellen Studie mit dem Titel "Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/21" sind Rechtspopulismus und neue rechtsextreme Einstellungen. Ein besonderer Fokus liegt in der diesjährigen "Mitte-Studie" auf dem Thema Rassismus gegen Schwarze Personen, Antigenderismus, also der Ablehnung von Gleichstellungsanstrengungen in Zusammenhang mit Geschlecht bzw. der sexuellen Identität, und Einstellungen in Zusammenhang mit dem Klimawandel.