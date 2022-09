Die 21 Republiken mit hohem Anteil an Minderheiten genießen offiziell die größte Unabhängigkeit. Doch deren lokale Machthaber wie Ramsan Kadyrow in Tschetschenien, Sergej Melikow in Dagestan oder Alexei Zydenow in Burjatien wurden sorgfältig ausgewählt und stehen in diesem Krieg bislang eng an der Seite des Kremls.