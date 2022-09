Da die neuen Truppen nach dem Wunsch des Kremls so schnell wie möglich an die Front sollen, sieht Sensburg jedoch erhebliche Probleme für das russische Militär. Man müsse die Soldaten ausstatten, trainieren und in bestehende Verbände integrieren - und das dauere Wochen bis Monate. "Untrainierte Reservisten, die nicht in bestehende Strukturen integriert werden, enden aber eher als Kanonenfutter", so Sensburg: