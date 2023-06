Europa mit gebündelter Kraft in Moldau

"You Never Walk Alone" gehört zu den Sprachbildern des Kanzlers - und selten führen das die Nationen Europas so bildstark vor Augen wie heute in Moldau. Für das kleine Land zwischen Rumänien und der Ukraine ist der Krieg nicht nur geografisch nah. Russland übt seit langem Druck auf die kleine Ex-Sowjetrepublik aus, versucht auf vielfältige Art, das Land, das zu Europas ärmsten zählt, zu destabilisieren.