Attentäter von Halle angeklagt

Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. Dort hatten sich für die Jom-Kippur-Feierlichkeiten 52 Gläubige versammelt. B. habe "möglichst viele der dort Anwesenden töten" wollen, so die Bundesanwaltschaft.