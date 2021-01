Die offenen Fragen im Mordfall Lübcke

Es ist nicht bewiesen, dass Markus H. mit am Tatort war. In dubio pro reo - im Zweifel für den Angeklagten - könnte das Gericht aber in Bezug auf Stephan Ernst von diesem Sachverhalt ausgehen und daher die Heimtücke verneinen. Doch diese Argumentation haben die Verteidiger von Ernst nicht vorgebracht, so dass eine Einschätzung der Tat als heimtückisch wahrscheinlich bleibt. Zudem gilt: Wer einen anderen Menschen wegen dessen politischen Ansichten tötet, handelt anerkannt aus niedrigen Beweggründen.