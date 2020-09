Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), bezeichnete die Flüchtlingspolitik als "europäische Schande". Viele Staaten seien nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, sagte sie im ZDF Morgenmagazin. Zugleich gebe es Kommunen in Deutschland, die bereit zur Aufnahme seien. "Es wäre ja zynisch, darauf nicht zurückzugreifen", so Barley. Trotz dieses Angebots müsse weiter an einer europäischen Lösung gearbeitet werden.