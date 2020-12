Weihnachtsappell nennen die Bundestagsabgeordnete ihren Forderungskatalog an die Bundesregierung, den sie heute veröffentlicht haben. Darin erkennen sie zwar an, dass Deutschland nach dem Brand im Lager Moria Hilfsgüter nach Griechenland geschickt hat und fast 3.000 Menschen von dort aufnehmen will. Diese "aber reichen noch nicht aus", heißt es in dem Brief.