Denn was Seehofer vorstellt, ist nichts anderes als seine bisherige Migrationspolitik. Balance zwischen Humanität und Abgrenzung, so nennt er es immer. Im Fall von Moria heißt das: Hilfsgüter sollen so schnell wie möglich auf die Insel gebracht werden, um die obdachlosen Menschen zu versorgen. Neun EU-Staaten plus die Schweiz hat sein Ministerium zusammentelefoniert, die 400 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufnehmen wollen. Nach Deutschland sollen noch diesen Monat etwa 150 kommen.