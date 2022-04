Es ist Frühling in Moskau. So etwas gibt es, auch in diesem Jahr. Auch in Zeiten der "militärischen Spezialoperation". Wie der russische Staatschef das nennt, was Russland in der Ukraine betreibt. Die Sonne steht hoch am Himmel, der ist knackblau, aber es ist noch kalt. Und so sind sie noch dick eingepackt – in Schals, Mützen, warme Mäntel und Jacken. Die schicken Bewohnerinnen und Bewohner der russischen Hauptstadt, in den Straßen rund um das Bolschoi-Theater, unweit vom Roten Platz. Dieser Sonntag fühlt sich an wie jeder andere Frühlingssonntag. Sieht aus wie jeder andere. Und doch ist alles anders.