Teheran lehnt dies ab. "Wir streben doch nicht nach der Bombe", so der Außenminister. In wichtigen Fragen - etwa der Kontrolle von Atomanlagen - arbeitet Teheran auch weiter mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammen. Daher müsse man über einen neuen Deal auch nicht verhandeln. "Man kauft ein Pferd nicht zweimal", so Sarif.