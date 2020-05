Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will die direkte Zusammenarbeit mit vielen Partnerländern beenden. In etwa einem Drittel der bislang 85 Staaten, in denen der deutsche Staat bislang direkt in der Entwicklungshilfe engagiert ist, solle die Kooperation enden, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".