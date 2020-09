Eine Woche vor den Kommunalwahlen in Bayern kündigt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an, das Füllhorn über seine bayerische Heimat auszuschütten. Für die Mobilitätswende will er 500 Millionen Euro in München investieren. Im "Münchner Merkur" und der "tz" sprach er von einem europaweit und vielleicht sogar weltweit einzigartigen Projekt.