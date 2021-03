Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) zeigte sich entsetzt. Er sei "stinksauer und unfassbar enttäuscht", dass Polizisten selbst zu Straftätern werden, sagte er am Dienstag in Dresden. "Jede Rechtsverletzung eines Polizisten bedeutet einen enormen Vertrauensverlust." Deshalb gebe es in diesem Fall nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen.