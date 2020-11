Was die Islam-Konferenz bisher erreicht hat

Das Ziel der Deutschen Islam-Konferenz ist, in einem dauerhaften und regelmäßigen gesamtstaatlichen Dialog mit Muslimen beziehungsweise ihren Vertretern in Deutschland zu stehen. So sollen zu konkreten Themen und alltagspraktischen Problemlagen Lösungen gefunden werden. Auch soll Wissen über das muslimische Leben in Deutschland aufgebaut und die Datenlage verbessert werden.