Zudem durchsuchten die Ermittler die Wohnungen von acht Unterstützern, die alle festgenommen worden sind. Sie sollen zugesagt haben, die Vereinigung finanziell zu unterstützen, Waffen zu beschaffen oder an den Anschlägen mitzuwirken. Bei einem der Festgenommenen soll es sich um einen Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in Nordrhein-Westfalen handeln, wie der "Der Spiegel" unter Berufung auf NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) mitteilte. Unter den gefundenen Waffen soll sich auch eine selbstgebaute "Slam"-Gun befinden. Eine ähnliche Schusswaffe besaß den Angaben zufolge auch der Attentäter von Halle, der im vergangenen Oktober eine Synagoge attackierte. Die Beschuldigten haben sich den Angaben zufolge in unterschiedlichen Besetzungen mehrfach persönlich getroffen. Außerdem standen sie mittels Chatgruppen miteinander in Kontakt.