Auch Myanmars Putschistenführer Min Aung Hlaing traf am Samstag in Jakarta ein. Seine Einladung wurde zuvor heftig kritisiert: Putsch-Gegner hatten Interpol in einem Schreiben dazu aufgefordert, den General bei seiner Reise festnehmen zu lassen und Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzuleiten. Es ist die erste Auslandsreise des Machthabers seit dem Putsch Anfang Februar.