Die Militärs in Myanmar setzten auch unbeeindruckt von der UN die Gewalt fort. Am Freitagabend nahmen Polizisten in Zivil fünf Menschen fest, die in Yangon auf einem Markt mit einem Reporter des US-Senders CNN gesprochen hatten, wie lokale Medien berichteten. Zwei Frauen hätten bei der Festnahme um Hilfe geschrien, berichtete der Nachrichtendienst Myanmar Now. Ein Polizist habe seine Pistole gezückt und gefragt, wer es wage, den Frauen zu helfen.