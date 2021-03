Spohr: Die Demonstrationen konzentrieren sich schon hauptsächlich auf zentrale Plätze. Man sieht aber auch, dass fast jagdartige Szenen in Nebenstraßen und so weiter stattfinden. Und wer in Yangon ist, der bekommt mit, dass viel Unruhe herrscht. Dass Schüsse fallen, dass überall Einsätze sind. Und ich denke - das bekomme ich von den Leuten mit, mit denen ich in Kontakt bin - alle haben Angst und fühlen sich sehr verunsichert.