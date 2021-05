ZDFheute erreicht Thu auf einer Festnetznummer in der Asyl-Aufnahme-Station am Frankfurter Flughafen. Sein Handy musste er abgeben, er hat keinen Zugang zum Internet, kann nur mit wenigen Menschen sprechen: "Es ist ein bisschen wie im Gefängnis", sagt der 31-jährige Journalist. Doch wirklich schlimm sei nicht der Mangel an Frischluft oder Bewegung, sondern der Mangel an Möglichkeiten zur Berichterstattung. Denn ohne Zugang zum Internet kann Thu nicht über das berichten, was in Myanmar passiert.