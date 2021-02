Viele Hunderttausend Menschen in ganz Myanmar sind am Montag ungeachtet der Gewaltandrohung der Militärjunta dem Aufruf zum Generalstreik gefolgt. Erneute Massendemonstrationen wurden am Montag aus verschiedenen Teilen des Landes gemeldet. In Myanmar waren Fabriken und Geschäfte wegen des Streiks geschlossen, auch in der Hauptstadt Naypyidaw.