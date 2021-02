Bereits am Vortag hatten tausende Demonstranten die Freilassung der am Montag beim Militärputsch in Hausarrest festgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert. Unterstützt vom Lärm der Autohupen hielten die Menschen am Sonntag Plakate mit der Aufschrift "Wir wollen keine Militärdiktatur" und "Gerechtigkeit für Myanmar" hoch.