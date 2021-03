Das Militär reagiert mit zunehmender Härte auf die Proteste. "Alles wird OK", stand auf dem T-Shirt, das die junge Frau Kyal Sin am Mittwoch trug. Eine hoffnungsvolle Vision der neunzehnjährigen Demonstrantin, die an diesem Tag mit zehntausend anderen Menschen gegen die Machtübernahme der Militär-Junta in Mandalay demonstrierte.