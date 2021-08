Ein halbes Jahr nach dem Putsch in Myanmar übernimmt der regierende Militärchef Min Aung Hlaing nun den Titel eines Ministerpräsidenten in einer neu geformten Übergangsregierung. Neuwahlen soll es nach dem Putsch des Militärs erst im August 2023 geben. Dann soll auch der Ausnahmezustand in dem Land enden.