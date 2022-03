Ein US-Regierungsvertreter bestätigt Medienberichte, wonach die amerikanische Regierung die Gräueltaten an der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar formell als Völkermord einstufen will. US-Außenminister Antony Blinken werde das bei einer Ansprache im Holocaust-Museum in Washington an diesem Montag verkünden.