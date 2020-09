Trotz einer starken Polizeipräsenz sind Iraner am Sonntagabend erneut auf die Straße gegangen und haben gegen die tagelangen Falschinformationen wegen des Abschusses des ukrainischen Passagierflugzeugs protestiert. Im Internet wurden Videos veröffentlicht, auf denen Protestierende zu sehen waren, die Slogans gegen die Regierung riefen und sich durch U-Bahn-Stationen und über Gehwege bewegten. Viele davon waren in der Nähe des Teheraner Asadi-Platzes, nachdem zu einer dortigen Demonstration aufgerufen worden war.



In anderen Videos wurde von ähnlichen Protesten in anderen iranischen Städten berichtet. Auf manchen Aufnahmen setzte die Polizei sporadisch Tränengas ein, doch zunächst war kein hartes Vorgehen auf breiter Front zu erkennen. Zuvor hatte sich auf dem Platz Vali-e Asr, an der Universität von Teheran und andernorts Bereitschaftspolizei in Stellung gebracht.