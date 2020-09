Veränderungen soll es auch beim so genannten Staatsrat geben, bislang ein Beratergremium ohne Macht, soll es in der Verfassung verankert werden und mehr Befugnisse bekommen. Noch ist nicht klar, wie die Veränderungen genau aussehen werden, aber ein Szenario wäre, dass Putin nach dem Ende seiner Amtszeit als Präsident, Staatsratsvorsitzender wird und so die Zügel der Macht weiter in der Hand hätte. Was klar wird: Russland will beim Machtumbau keine Zeit verlieren. Schon heute kommt eine 75-köpfige Verfassungskommission zusammen, um so schnell wie möglich die Verfassungsreform vorzubereiten, über die dann in einem Referendum abgestimmt werden soll.