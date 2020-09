Michael Atkinson wird seinen Posten abtreten müssen. Archivbild

Nach seinem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren wegen der Ukraine-Affäre entlässt US-Präsident Donald Trump den Generalinspekteur der Geheimdienste, Michael Atkinson. In einem Schreiben Trumps an die Vorsitzenden der Geheimdienstausschüsse im Senat und im Repräsentantenhaus hieß es, er habe das Vertrauen in Atkinson verloren.



Atkinson spielte eine zentrale Rolle darin, die Ukraine-Affäre ins Rollen zu bringen, die zum Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Kongress führte. Einen Nachfolger nannte Trump nicht.