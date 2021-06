Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich.

Quelle: Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa

Nach einer schweren Schlappe bei den Regionalwahlen sind sowohl der französische Staatschef Emmanuel Macron als auch die Rechtspopulistin Marine Le Pen in Erklärungsnot geraten. Macrons Partei LREM ging in in keiner einzigen Region als Sieger hervor. Le Pens Partei scheiterte nach Hochrechnungen mit dem erklärten Vorhaben, erstmals eine Region zu erobern.



Die Regionen, die weniger Kompetenzen als die deutschen Bundesländer haben, blieben überwiegend in den Händen der bürgerlichen Rechten und Linken.