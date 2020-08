Durch Verbrennen von Kohle, etwa zur Stromerzeugung, wird Kohlenstoff als CO2 freigesetzt. Auch wenn der Ausstieg aus dem Kohlestrom gelingen sollte, wird es, etwa bei der Erzeugung von Stahl oder Zement, weiterhin Prozesse geben, die CO2 emittieren. Die Technologie, das Kohlendioxid aus solchen Abgasen abzuscheiden und dauerhaft im Untergrund zu speichern, nennt sich Carbon Capture and Storage (CCS). CCS-Methoden werden seit gut einem Jahrzehnt weltweit in Pilotanlagen erforscht. Auch deutsche Forscherteams erprobten in Ketzin in Brandenburg zwischen 2008 und 2013 die Entnahme und Speicherung von Kohlendioxid im Boden. Dazu wurden 67.000 Tonnen CO2 als Gas in eine Tiefe von 630 Metern in eine Sandsteinschicht gepumpt. Die Speicherstätte ist durch eine undurchlässige Tonschicht abgedichtet. Obwohl das CO2 den Forschenden zufolge aus diesen Lagern nicht wieder austreten kann, formte sich Widerstand in der Bevölkerung – aus Angst vor nicht sicheren Lagerstätten und weil die Technik vermuten ließ, es ginge um ein „Endlager für Klimasünder“. 2012 wurde das sogenannte CCS-Gesetz verabschiedet, nach dem nur eine CO2-Menge gespeichert werden kann, die für wissenschaftliche Experimente reicht – das Ende der Weiterentwicklung der CCS-Technik in Deutschland.



In Japan denkt man über CCS im großen Stil nach, zumal nachdem sich eine Testanlage zur CO2-Speicherung bei Sapporo auf der nördlichen Insel Hokkaido im September 2018 während eines Erdbebens bewährt hatte. Der Kohlendioxid-Speicher hatte dicht gehalten. In Norwegen wird die Technologie bereits im regulären Betrieb angewendet, denn leere, bereits ausgebeutete Öl- und Gaslagerstätten eignen sich besonders gut zur Speicherung. Wenn alle europäischen Industrieanlagen in Zukunft klimaneutral werden müssen, könnte die Lagerung des Treibhausgases das Geschäft der Zukunft für die Norweger sein. Berechnungen zufolge hätte Norwegen zumindest über Jahrzehnte die Speicherkapazität für die Emissionen der EU. In Gastankern könnte man das Kohlendioxid – auch aus Deutschland – nach Norwegen transportieren.

Bildquelle: Pond5