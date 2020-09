...ist Mitgründer und Geschäftsführer des Forschungszentrums CARPO (Center for Applied Research in Partnership with the Orient) in Bonn. Als Iran-Experte berät Tabatabai europäische Politik und Wirtschaft zu Irans Innen- und Außenpolitik. Er ist zudem Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Bildquelle: imago/Jochen Eckel