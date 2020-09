... beschäftigt sich am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) in Hamburg mit den Streitfragen im israelisch-palästinensischen Konflikt. In ihrem Forschungsinteresse steht hierbei auch die Rolle von Gewaltakteuren. 1994 promovierte sie über das Thema "Amerikanische Nuklearwaffen in Europa". Von 2009 bis 2017 war Johannsen Mitherausgeberin des jährlichen Friedensgutachtens der IFSH.

Bildquelle: IFSH