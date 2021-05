Auch am frühen Sonntagmorgen deutet sich kein Ende der Raketen- und Luftangriffe in Nahost an. Israels Armee bombardierte nach eigenen Angaben das Haus von Jihia al-Sinwar, Chef des politischen und militärischen Hamas-Flügels. Das Gebäude habe als "militärische Infrastruktur der Terrororganisation Hamas" gedient, teilte Israels Militär mit. Auch der TV-Sender der Hamas meldete den Angriff.