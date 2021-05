Gerlach: Ich denke schon. Es ist nicht grundsätzlich neu, aber wir sehen schon, wie die wirklich bemerkenswerte israelische Militärtechnologie, insbesondere dieses Abwehrsystem "Iron Dome", hier an seine Grenzen gerät. Das ist ein sehr gutes System, sehr effizientes System, was auch immer wieder fortentwickelt wird. Aber es ist trotzdem mit relativ einfachen Waffen, wenn man sie in großer Zahl in Stellung bringt, eben möglich, dieses System an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit zu bringen.