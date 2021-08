Der offizielle Anlass für die Demonstrationen am Grenzzaun war der 52. Jahrestags des Feuers an der Al-Aksa-Moschee, zu dem die Hamas aufgerufen hatte. Der Tempelberg in Jerusalem mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. 1969 legte ein Mann mit psychischen Problemen ein Feuer, dem Teile der Moschee zum Opfer fielen.