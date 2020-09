Lüders: Aus Sicht der Türkei und des Irans sind diese Verträge Verrat an den Palästinensern. So sehen es auch die Palästinenser selbst, weil ja Israel keinerlei Gegenleistung erbringt für diesen Vertragsschluss. Es ist ja nicht so, dass die israelische Regierung auf ihre Siedlungsaktivitäten verzichten müsste oder ihre Annexionspläne ein für alle Mal aufgegeben hätte.