Außenminister Heiko Maas will den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump intensiv prüfen. "Der US-Vorschlag wirft Fragen auf, die wir jetzt mit unseren Partnern in der EU besprechen werden", kündigte Maas (SPD) am Dienstagabend nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin an. "Das sind unter anderem Fragen nach der Einbeziehung der Konfliktparteien in einen Verhandlungsprozess sowie nach seinem Verhältnis zu anerkannten internationalen Parametern und Rechtspositionen."