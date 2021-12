Die mit ihrem Mann und Sohn bis heute in Schwalbach lebende Faeser studierte nach dem Abitur Jura in Frankfurt am Main, machte dort im Jahr 2000 das Zweite Staatsexamen und schloss sich nach einem Semester in den USA einer internationalen Wirtschaftskanzlei an, bevor sie 2007 - da schon als Abgeordnete - in eine Frankfurter Wirtschaftskanzlei eintrat.