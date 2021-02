Nato vertagt Entscheidung zu Afghanistan

Die Nato hat die Entscheidung über das Ende ihres Einsatzes in Afghanistan offiziell vertagt. Man habe keinen endgültigen Beschluss über die zukünftige Präsenz in dem Krisenland gefasst, erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg an diesem Donnerstag nach Beratungen mit den Verteidigungsministern der 30 Bündnisstaaten.