Es ist eine zugespitzte Frage, natürlich, aber sie trifft einen wunden Punkt. Ob die Trump-Ära denn wirklich vorbei sei, will ein US-amerikanischer Journalist von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wissen - kurz bevor sich die Nato-Verteidigungsminister an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel treffen.