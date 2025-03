Nato-Beistandspflicht Unterstützung im Verteidigungsfall?

FAQ

Hilfe im Verteidigungsfall : Wie weit geht die Beistandspflicht der Nato?

von Jan Henrich 14.03.2025 | 08:15 |

In einzelnen Äußerungen soll US-Präsident Trump die Unterstützung für Nato-Partner in Frage gestellt haben. Was steht im Nordatlantikvertrag zur Beistandspflicht? Ein Überblick.